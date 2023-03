Nog altijd geen zicht op warm en zonnig lenteweer

Wie dus had gehoopt om binnenkort eens op een zonnig terras plaats te nemen, moet nog even geduld hebben. In de eerste helft van april waait de wind meestal uit het noorden of oosten en daarmee wordt frisse lucht aangevoerd. Aan het begin van de maand wordt het maximaal 9 tot 12 graden. ’s Nachts is een graad of 4 normaal, maar dit jaar kan het af en toe nog vriezen. „Vanaf het paasweekend komt de middagtemperatuur als het meezit wat hoger uit op een normale 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuidoosten. Maar de weermodellen zitten hierover nog niet op één lijn”, aldus Van Wezel.

Op 1 april is het nog nat, maar daarna krijgt droog weer de overhand en zijn er zonnige perioden. „Uit de wind en in de zon kan het lentegevoel best even komen”, aldus Van Wezel. Met zonkracht 4 kan een onbeschermde ‘winterhuid’ binnen 30-60 minuten verbranden. Dat het fris is doet daar niets aan af. De temperatuur heeft geen invloed op de zonkracht. „Wel zal fris weer veel mensen er nog van weerhouden om al in korte broek en t-shirt rond te lopen.”

In de tweede helft van april worden geen afwijkingen van het klimaatgemiddelde verwacht. Uitgesproken warm lenteweer zit er niet in, maar de gemiddelde temperatuur ligt wel een stuk hoger dan eerder in de maand. Eind april kunnen we normaal gesproken rekenen op 14 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Op een wat warmere dag kan de temperatuur dan best een keer pieken richting 20 graden. Er wordt een normale hoeveelheid neerslag verwacht en dat betekent dat het vaak droog en zonnig is.