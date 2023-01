Mexico wacht met uitleveren zoon ’El Chapo’ aan VS na golf van geweld en doden

De arrestatie van de 32-jarige Guzmán heeft donderdag geleid tot een geweldsuitbarsting in Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa in het westen van Mexico. Er vielen 29 doden: tien militairen en negentien criminelen. Gewapende groepen blokkeerden wegen en er waren volgens Mexicaanse media schietpartijen bij het vliegveld en de gevangenis. Er werden ook 21 verdachten opgepakt.

De Verenigde Staten hebben om de uitlevering van Guzmán gevraagd en beloofden maximaal 5 miljoen dollar voor de tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Zijn vader El Chapo zit al vast in de Verenigde Staten en heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor moord, drugssmokkel en witwassen. Ondanks zijn celstraf wordt het Sinaloa-kartel nog altijd gezien als zeer machtig in Mexico. Washington ziet zijn zoon Ovidio als een hoofdrolspeler binnen het drugskartel.

De Amerikaanse president Joe Biden komt zondag naar Mexico. Tijdens dat bezoek staat de veiligheid naar verwachting hoog op de agenda.

In 2019 werd zoon Guzmán ook al even opgepakt, maar vervolgens door de Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador vrijgelaten omdat die een bloedbad vreesde. De autoriteiten waren toen niet opgewassen tegen het gewelddadige Sinaloa-kartel. Nu gaan er beelden op sociale media rond waarop te zien is hoe vanuit een legerhelikopter met een machinegeweer op Guzmáns zwaarbewapende trawanten wordt gevuurd.

Hun organisatie wordt in Mexico beschouwd als een van de belangrijkste handelaars in de drug fentanyl. ’De Muis’ zou zelf ook meerdere moorden op zijn kerfstok hebben. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou hij opdracht hebben gegeven voor verschillende moorden op informanten, een drugsdealer en een populaire Mexicaanse zangeres die niet op zijn bruiloft wilde optreden, meldt Nieuwsblad.

Bekijk ook: Bendeleden Sinaloakartel slaan hard terug na arrestatie van zoon El Chapo

Geweld

Na de arrestatie donderdag van Ovidio Guzmán overspoelde een golf van geweld de Mexicaanse stad Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa in het westen van Mexico. Er vielen doden en gewonden en ook werd een passagiersvliegtuig van Aeromexico dat op weg was naar Mexico-Stad geraakt door een kogel. Verder werd een toestel van de Mexicaanse luchtmacht beschoten. Op beelden was onder meer te zien hoe de lucht in Culiacán verlicht werd door een kogelregen vanuit een helikopter. Ook waren brandende bussen te zien die wegen blokkeren.

Mexicaanse media maken melding van een schietpartij bij een gevangenis in de stad en een mogelijke ontsnappingspoging. Ook gaan er beelden rond van gewapende mannen in een ziekenhuis, terwijl mensen met schotwonden eerste hulp krijgen.

Ovidio Guzmán werd met een militair vliegtuig naar Mexico-Stad gevlogen na zes maanden inlichtingenwerk om hem op te sporen, aldus de regering. De ruim 800.000 inwoners van Culiacán kregen de oproep thuis te blijven en scholen werden uit voorzorg gesloten. Meer dan honderd vluchten in Sinaloa werden geannuleerd. Bij de beschietingen van de vliegtuigen op de luchthaven van Culiacán raakte niemand gewond.