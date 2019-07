Internationale politie-actie tegen Siciliaanse maffia

Agenten van de FBI en de Italiaanse politie voeren de op Sicilië gearresteerde Thomas Gambino af. Ⓒ AFP

ROME - Onder de codenaam ’New Connection’ heeft de Italiaanse politie in samenwerking met de Amerikaanse FBI woensdag met 19 arrestaties in Palermo en tientallen huiszoekingen in de VS een Amerikaans-Siciliaans maffianetwerk opgerold.