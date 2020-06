Sander alias ’Runbrandt’ gaat viraal met renkunst

Gabel loopt in verschillende Noord-Hollandse gemeenten, waaronder Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp. De haan die hij tekende, gaf hem bekendheid op de sportapp Strava. „Die is 31 kilometer en ik deed er 3 uur over!”

Grote vraag: hoe doet hij dat? Hij begint op de app. Daar tekent hij een route. „Ik begin grof en ga altijd eerst op zoek naar vormen die al aanwezig zijn”, zegt Gabel in gesprek met NH Nieuws.

’Tandjes zijn moeilijk’

Met de app Plot a Route zoekt hij welke dieren er getekend kunnen worden. „Zo zag ik langs de Amstel al snel de vorm van de staart van een eekhoorn. Daar begin ik dan mee en ga daarna vanuit mijn eigen creativiteit verder om details aan te brengen.”

Ⓒ Instagram / Beeldbewerking: De Telegraaf

Gabel is al een tijdlang fanatiek hardloper. Eigenlijk zou hij in Italië meedoen aan een zware hardloopchallenge, maar nu is hij steeds serieuzer met zijn ’kunst’ bezig. „Soms loop ik ook een oefenrondje, bijvoorbeeld om te kijken hoe ik de ogen of tandjes mooi krijg. Soms houdt de straat op en dat is dan een uitdaging om het toch mooi te maken.”

Wereldwijd

Een Italiaan die een soortgelijk project heeft opgezet – die maakt fietstekeningen van Michelangelo, zogenaamde ’Cycle-Angelo’ – inspireerde Gabel. Inmiddels bestaat er een clubje fanatiekelingen die ongeveer hetzelfde doen. „Ik heb leuk contact met jongens uit Amerika, Londen en Azië. Er zelfs al iemand die mij wilde betalen om een route uit te zetten.” Maar daarvoor doet hij het niet. Gabel alias ’Runbrandt’, vernoemd naar Rembrandt, houdt gewoon heel erg van hardlopen ’en zo wordt het in elk geval niet saai’.