Biden stuurt ’binnenkort’ Amerikaanse troepen naar Oost-Europa

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Joe Biden is van plan „binnenkort” Amerikaanse soldaten naar Oost-Europese landen en NAVO-bondgenoten te sturen. „Niet teveel”, zei Biden tegen journalisten nadat hij in de stad Philadelphia een toespraak had gegeven over zijn infrastructuurplannen.