Alarm om tekort aan jeugdhulp: vrees voor toename criminaliteit

Ruim 500 jeugdrechtadvocaten luiden de noodklok. Er is een groot tekort aan passende jeugdhulp voor minderjarigen. Kinderen zitten onnodig lang in gesloten accommodaties, omdat er geen passende vervolgplek beschikbaar is, of omdat de wachtlijst voor ambulante behandeling te lang is. De advocaten vrezen voor een toename van de jeugdcriminaliteit, en ook van het aantal slachtoffers, als passende behandelingen uitblijven. „Hoe dan ook betalen deze kinderen de rekening.” David (17) is zo’n kind.