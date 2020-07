Man in auto rijdt school in: kinderen weggeleid

De auto kwam tot stilstand in de school. Ⓒ Inter Visual Studio / Daniëlle Rood

GROOTEBROEK - Een automobilist is woensdagavond een basisschool ingereden in het West-Friese Grootebroek. Op dat moment waren er kinderen in de sporthal van het gebouw vanwege een afscheidsavond. De school is ontruimd. Getuigen worden door de politie gehoord. Of het om een bewuste actie gaat, wordt niet uitgesloten.