LIVE | Tweede Kamer kiest nieuwe voorzitter

Het Kamervoorzitterschap van Arib hangt aan een zijden draad. In de Tweede Kamer gaan steeds meer geluiden op om haar in te wisselen voor D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Ook PVV-Kamerlid Martin Bosma mengt zich in de strijd, al lijkt het minder aannemelijk dat hij wordt gekozen.

Woensdag valt de beslissing tijdens een stemming, eerst mogen de kandidaten zich nog presenteren aan de nieuwe Tweede Kamer. Voor de gelegenheid zal VVD-Kamerlid Tellegen het debat leiden. Zij is immers geen kandidaat en kan zo zonder belang het debat in goede banen leiden.

Er is partijen veel aan gelegen om het voorzitterschap te bemachtigen. De Kamervoorzitter gaat immers over de procedure, wijst sprekers toe en bevindt zich in een machtige positie.

Kamerleden staan in ieder geval vrij in hun keuze, en zijn niet gebonden aan de voorkeur van hun partij. Het stemmen gebeurt anoniem, met stembriefjes. Verrassingen zijn dus alsnog niet uit te sluiten.