Woedende Haagse fracties: ambtenaar opgepakt bij actie Extinction Rebellion

De politie was maandag op de Mauritskade uren bezig om de acht activisten die zich hadden vastgeketend aan zware tonnen en stukken pijpleiding, van de straat te slijpen en te zagen. Schwencke was een van de activisten die na een oproep van de politie weigerde te vertrekken. Ze werd door twee agenten afgevoerd en overgebracht naar het politiebureau.

’Per direct op non-actief’

Op het Haagse stadhuis vragen ze zich af of Schwencke nog wel werkzaam kan blijven als klimaatadviseur. „Wat ons betreft wordt ze per direct op non-actief gesteld”, zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag. „Wat je als raadslid doet moet je zelf weten, maar als ambtenaar behoor je politiek neutraal te zijn en heb je daar dus helemaal niks te zoeken. Mocht de rechter dat ook vinden, dan kan ze met pek en veren het stadhuis uit.”

De partij heeft inmiddels samen met de VVD en het CDA schriftelijke vragen gesteld over de positie van de klimaatadviseur. De VVD wil bovendien weten of het college de zorgen deelt over de spiraal van illegale activiteiten van Extinction Rebellion en het feit dat ze publiekelijk overwegen geweld te zullen inzetten.

In Rijswijk heeft de activiste binnen de raad een rel veroorzaakt. De VVD vindt dat het GL-raadslid met haar protest ’het aanzien van de raad en de stad schade heeft toegebracht’. „Wat ze heeft gedaan is onacceptabel. Dit is volkomen fout geweest. De actie was niet aangekondigd, levensgevaarlijk en de politie in Den Haag die wel wat anders te doen heeft, is hier uren mee bezig geweest. Het spreekt voor zich dat we dit heel hoog opnemen”, zegt fractievoorzitter Coen Sleddering.

Wrijving

Wat het extra pikant maakt is dat GL en de VVD, waar de actie mede tegen was gericht, met elkaar in de coalitie zitten. Recent ontstond er al wrijving tussen de twee partijen, nadat leden van GL in Rijswijk tot grote woede van onder anderen de liberalen hadden deelgenomen aan de blokkade door Extinction Rebellion van de A12. „Er is dus weinig terecht gekomen van de belofte dat dit niet meer zou gebeuren”, sneert Sleddering.

Volgens coalitiepartij Beter voor Rijswijk heeft het raadslid maling gehad aan haar voorbeeldfunctie. „Het beeldmateriaal dat is vrijgegeven van een lachende Sam Schwencke die wordt gearresteerd draagt niet bij aan enig begrip”, zegt fractievoorzitter Ger Kruger. Volgens de partij moet het nu ’afgelopen zijn met dit soort geintjes’. „Het zet anders de samenwerking in de coalitie onder druk.”

GL in Rijswijk zegt op de hoogte te zijn van Schwenckes deelname aan het protest. „Sam wil zich hard maken voor het klimaat en als mens mag ze haar eigen afwegingen maken. We hebben daar niet als fractie gezeten. Ook is het nog onduidelijk wat de rechter hier van vindt”, zegt fractievoorzitter Maarten van ’t Eind, die benadrukt dat de fractie ’geen sancties zal gaan opleggen’. Schwencke zal vanavond overigens niet aanwezig zijn bij de raadsvergadering, omdat er volgens de fractie ’nogal wat over haar heen is gekomen’.

De gemeente laat weten dat het ‘iedereen, dus ook ambtenaren, vrij staat om te demonstreren’. ,,Wel gelden er op grond van de Ambtenarenwet en de Gedragscode van de gemeente Den Haag enkele beperkingen. Zo mag een ambtenaar bij een demonstratie niet als zodanig herkenbaar zijn of uitlatingen doen alsof die namens de werkgever worden gedaan”, aldus een woordvoerder. Wat er rond de bewuste demonstratie is gebeurd, wordt volgens de gemeente uitgezocht.