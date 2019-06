Hitteplan voor zwangere zeugen in Hedel: lekker zwemmen!

Aan het eind van de ochtend is het al bijna 25 graden op de varkensboerderij. Voor zijn drachtige zeugen hoog tijd om de warme stal te verruilen voor een verkoelend modderbad. Ⓒ VidiPhoto

Hedel - Op een biologische varkenshouderij in Hedel weten ze wel raad met de warmte. Medewerkster Nikki duikt gewoon samen met de zeugen in het modderbad achter de stallen. „Het is nog goed voor de huid ook”, lacht de 25-jarige varkenshoeder.