Flessenpost 13-jarige bijna 4000 kilometer verderop gevonden

De 17-jarige Christian Santos was aan het speervissen op de Azoren toen hij een verfrommelde petfles vond die in 2018 in de buurt van het Amerikaanse Rhode Island in zee was gegooid, meldt The Boston Globe.

Zoektocht naar afzender

De moeder van Santos plaatste een foto van het briefje op Facebook en vroeg anderen om het bericht te delen in de hoop de schrijver te vinden.

De tekst op het briefje in de Powerade fles was geschreven met oranje stift: ’Het is vandaag Thanksgiving. Ik ben dertien jaar oud en op bezoek bij familie in Rhode Island. Ik kom uit Vermont’. Op het briefje stond naast de korte boodschap ook een e-mailadres om te reageren. Volgens de moeder van de jongen hebben ze een mailtje gestuurd, maar nooit een reactie ontvangen