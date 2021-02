Nabestaanden maken campagnefilm ’Stop de steekpartijen’

Premium Binnenland

Hoogbejaarden in de kou natgeregend: lang wachten op coronaprik

Blauwbekkende 90-plussers hebben woensdagmiddag bijna een half uur buiten in kou en regen voor de vaccinatietent van de GGD Hollands Noorden in Alkmaar moeten wachten, voordat zij aan de beurt waren voor hun coronaprik. Ook op andere plekken zoals in Brabant en op Schiphol was het druk, blijkt uit b...