Amsterdammer mag dokken voor tekorten linkse coalitie

Amsterdam heeft een gat in de begroting van bijna driehonderd miljoen als gevolg van de coronacrisis, onder andere door het wegvallen van toeristenbelasting. De partijen stellen dat de komende tijd vooral geïnvesteerd moet worden om de economie „niet kapot te bezuinigen.” Onduidelijk is nog hoeveel geld de hoofdstad van het kabinet ontvangt ter compensatie van de coronacrisis. Dat weerhield de partijen er niet van om alvast structureel de lasten te verhogen. Vooral huizenbezitters in Amsterdam krijgen komend jaar al een hogere rekening. De komende vier jaar willen de partijen in totaal 144 miljoen euro extra ozb bij huizenbezitters gaan heffen. Dat betekent een enorme verhoging van 20 procent. Daarmee negeren de coalitiepartijen een oproep van begrotingsexperts die in De Telegraaf aangaven juist incidenteel geld vrij te maken en niet structureel de lasten te verhogen.

D66, de partij die jarenlang blokkeerde dat de ozb zou stijgen omdat de Amsterdamse woonlasten al behoorlijk hoog zijn vanwege erfpachtbetalingen aan de gemeente, heeft deze ’no-go’ losgelaten. „Dat is niet leuk, maar we willen straks ook een economie waarin we geïnvesteerd hebben”, zegt D66’er Reinier van Dantzig. Volgens PvdA’er Sofyan Mbarki zijn ’de maatregelen niet leuk, maar kunnen Amsterdammers die wel dragen’. Mbarki: „We vragen de mensen met de sterkste schouders een bijdrage te leveren. Dus mensen met een eigen huis en een tweede auto.” SP’er Flentge noemde het ’een rot verhaal’ „maar worden de meest kwetsbaren ontzien.

’Pijnlijke keuzes’

Volgens GroenLinks-voorvrouw Femke Roosma moesten er ’pijnlijke keuzes’ worden gemaakt. Ze wil „een meer diverse, lokale economie die minder kwetsbaar is voor economische schokken” door minder in te zetten op buitenlandse bezoekers. Maar volgens Roosma is het vooral belangrijk „dat we zien dat er ook voor de komende jaren stevig gesneden moet worden in onze eigen politieke prioriteiten.”

Echter: de partijen kiezen er juist voor om flink te gaan ’investeren’ in projecten die juist politiek uitonderhandeld zijn. Daarvoor is een flink bedrag uit het ’klimaatfonds’ gehaald. Zo wordt er komende tijd fors ingezet op ’duurzaamheid’ door Amsterdam versneld van het gas af te halen. Ook komen er ’zes banenmotoren voor een duurzame economie; renovatie-, warmte-, zon-, eigen assets-, klimaatadaptatie en duurzaam MKB-motor’. Tevens worden er ’stimuleringspremies ingesteld voor bijverdienen in de bijstand’ en worden ’de bestaande gesubsidieerde banen in de culturele sector gegarandeerd’, komen receptionisten in eigen dienst en worden er ’parkconciërges geworven’. Wel wordt er bezuinigd in de zorg. Zo wordt het aanvullend openbaar vervoer voor ouderen flink versoberd en is er minder geld voor noodopvang van dakloze gezinnen.

’s Zondags betalen

Het extra geld moet ook worden opgehaald in stadsdeel Zuid en bij mensen die een tweede parkeervergunning aanvragen. In de Pijp en het Museumkwartier zullen bezoekers op zondag voortaan ook moeten betalen wanneer zijn hun auto parkeren. Daarnaast wordt een forse greep gedaan uit de algemene reserve.

Volgens de partijen staan tienduizenden banen in de arbeidsregio in Amsterdam momenteel enorm onder druk. „Ondernemers willen waar dat kan en zinvol is, ondersteunen. Want een bedrijfsbeëindiging of faillissement is niet alleen een persoonlijk drama. Het heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en is van invloed op het verdienvermogen van de stad in de toekomst.” De partijen willen bedrijven in de stad in 2021 en 2022 een lastenverlichting aanbieden van elk jaar 10 miljoen euro. „In overleg met het georganiseerd bedrijfsleven zal de invulling hiervan plaatsvinden.”

Meedenken

De partijen doen intussen ook een beroep op Amsterdammers en ondernemers om bij te dragen aan het herstel „bijvoorbeeld door hun ideeën en suggesties met ons te bespreken.”

Ook wordt er snel werk gemaakt van woningbouw in het middensegment, om cruciale beroepen als agent, leraar en verpleegkundige meer zicht op betaalbare woonruimte te bieden. Het gaat om zowel koop- als huurhuizen.