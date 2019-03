André Rieu trekt zich niets aan van kritiek op optreden in Israël

„Als iets mensen samenbrengt, dan is het wel muziek”, vertelt de Limburgse violist vanuit Tel Aviv waar hij vier keer de grootste zaal van Israël heeft uitverkocht en vanavond zijn laatste concert geeft. Een boycot „helpt de vrede echt niet verder”, vervolgt hij. De Joden en Arabieren walsen volgens de dirigent zelfs samen door het baseballstadion waar hij optreedt. „Ja, letterlijk. Dat is toch een heerlijk gevoel. Er zitten hier ook blije Arabieren in de zaal. En we komen zeker terug in Israël.”

Pro-Palestijnse activisten, onder wie actieclub Article 1 collective, riepen Rieu begin deze maand op zijn optredens in Israël te cancellen. Het land zou decennialang de rechten van Palestijnen schenden. De oproep werd gesteund door een reeks onbekende artiesten. Rieu: „In elk geval mensen van wie ik nog nooit heb gehoord.”

De concertmeester, die de wereld over reist met een team van 110 leden, had geen rekening gehouden met kritiek. „Ik verbaasde me er enorm over. Alle grote artiesten van de wereld zijn hier geweest en hebben gespeeld. Waarom zou ik hier dan niet spelen? Armin van Buuren komt hier ook, krijgt hij dan ook zulke opmerkingen?”, zegt de dirigent die eind juli met een nieuw programma in Nederland op de planken staat.

Faillissement

Toen de activisten aan de bel trokken over de concerten, waren ze allang uitverkocht. Het afblazen zou dus hebben geleid tot het faillissement van de concertmeester. Rieu: „Natuurlijk kan dat niet. Israël is een nieuwe markt, ik heb hier fans en daar gaan we dus naartoe. We zijn nu ook in onderhandeling met Egypte, Libanon en Jordanië. Ik speel gewoon overal.”

Rieu werd enthousiast ontvangen in het heilige land. Ⓒ Marcel van Hoorn

De Limburger is in Israël met open armen ontvangen. „Bij de bus stonden mensen te wachten. Ze vonden het fantastisch dat ik er was en wilden met mij op de foto. Dat doet me enorm veel plezier.” Vooral tijdens het spelen van bekende Israëlische nummers, zoals Jerusalem of gold, raakt het publiek in vervoering, vertelt Rieu. „Dan zie je de tranen.”

Na zijn laatste concert vanavond, zal hij morgen een bezoek brengen aan Jeruzalem. Rieu: „Het is het land waar je vanaf je jeugd over gehoord hebt. En dan ben je eindelijk hier. Bijzonder. Maar dat geldt straks ook voor Egypte.”