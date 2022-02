Eerste dodelijke haaienaanval in Sydney in bijna 60 jaar: menselijke resten in zee gevonden

Sydney - Voor het eerst in tientallen jaren is een zwemmer in de zee bij Sydney gedood door een haai. De aanval vond woensdagmiddag, plaatselijke tijd, plaats in een populaire baai in de zuidoostelijke voorstad Little Bay. Dat heeft de lokale politie woensdag bevestigd.