Duitse rechtsextremisten opgepakt voor plannen aanval parlement

„De democratie wordt goed verdedigd: sinds vanmorgen vindt er een grote antiterrorismeoperatie plaats”, laat minister Marco Buschmann van Justitie via Twitter weten. In elf deelstaten vinden invallen plaats, op meer dan honderd locaties. Het onderzoek richt zich op in totaal 52 verdachten.

De operatie richt zich op de zogeheten Reichsbürger. Zij erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet en vinden dan ook dat de huidige Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn. Volgens de Reichsbürger-beweging zou het Duitse Rijk (1871-1945) van voor de Tweede Wereldoorlog nog van kracht zijn, aangezien zij de Bondsrepubliek (1949-heden) zien als een staat die hen is opgelegd door de Geallieerde. Veel van de leden weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen.

