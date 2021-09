Afschaffen mondkapjes in ov niet ’hink-stap-sprong’

Voor een besluit genomen wordt over opheffing van de mondkapjesplicht, moet goed overwogen worden welke gevolgen dat heeft voor mensen die zich ’extra kwetsbaar voelen’, zei De Jonge in een reactie. Zeker omdat het ook om mensen gaat die soms afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Hij zei er dinsdag pas een besluit over te willen nemen na advies van het Outbreak Management Team (OMT).

„Ik denk dat de NS zich daar ook rekenschap van moet geven. Als je weer als haringen in de ton in de trein zit, dat met name mensen die wel gevaccineerd zijn, maar een toch zwakke immuunrespons hebben, het eigenlijk wel prettig vinden dat ze niet tegen iemand aan geplakt staan die ze de hele tijd in de nek staat te aerosolen.” De minister erkende dat zij zelf wel een mondkapje op zouden kunnen doen, maar wees erop dat mondkapjes vooral helpen als mensen die anderen kunnen besmetten een mondkapje dragen.