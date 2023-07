Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij heeft verschrikkelijk veel pech gehad’ Grote verslagenheid na overlijden motorcoureur Joey den Besten (30): ’Woorden schieten tekort’

Door Coo Dijkman en Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Joey den Besten verongelukte zondag tijdens een race in het Finse Imatra. De Achterhoeker was nog maar 30 jaar. Ⓒ Instagram

Hengelo - De verslagenheid is groot bij Performance Racing Achterhoek. Motorcoureur Joey den Besten uit Borculo kwam zondag bij een crash in het Finse Imatra om het leven. Nog diezelfde avond is op het circuit een ereronde gehouden die Joeys vriendin en moeder via een livestream konden volgen. „Veel tranen en kippenvel”, zegt teameigenaar en Joeys voormalige begeleider Tonny Wassink.