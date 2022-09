Oorlog in Oekraïne Honderden arrestaties bij protesten tegen mobilisatie in Rusland

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

In diverse steden in Rusland is woensdag geprotesteerd tegen het besluit van president Vladimir Poetin een deel van de bevolking te mobiliseren voor de strijd in Oekraïne. Daarbij zijn volgens de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info zeker 268 mensen aangehouden.