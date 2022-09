Ruim duizend arrestaties bij protesten tegen mobilisatie in Rusland

De onafhankelijke organisatie zei weet te hebben van arrestaties in minstens 23 steden. Journalisten zagen hoe in Moskou zeker vijftig mensen werden gearresteerd in een van de belangrijkste straten van de hoofdstad. In Sint-Petersburg voerde de politie in het centrum een bus vol arrestanten af. De manifestanten scandeerden leuzen tegen de oorlog en mobilisatie. Dergelijke protesten zijn illegaal in Rusland.

Poetin maakte zijn besluit tot gedeeltelijke militaire mobilisering woensdag bekend in een toespraak. Zeker 300.000 reservisten zullen worden opgeroepen. Weigering om te vechten kan tien jaar cel opleveren.

Op beelden is te zien hoe Russen aan het demonstreren zijn.

