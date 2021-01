Premium Binnenland

Zonnige winterpret verdwijnt snel, maar vrieskou maakt comeback

Ze bestaan dus nog, de zonnige winterdagen waarop de temperatuur amper boven het vriespunt komt. Velen genieten er zondag net op tijd van, want er is alweer regen op komst die hogere temperaturen met zich meebrengt. Toch is de kans groot dat de kou slechts tijdelijk uit de lucht is.