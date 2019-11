Nieuwe invallen woonwagenkamp

Dat laat een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie weten. In Tiel zijn vier mensen opgepakt. Vele tientallen politiemensen zijn betrokken bij de acties. Of er iets is gevonden kon de politie nog niet zeggen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In de woonwagenkampwereld wordt volop gehandeld in wapens. Twee weken geleden werd bijvoorbeeld op en naast een kamp in Oss een heus wapenarsenaal aangetroffen, dat bestond uit M16’s, Kalasjnikovs en handvuurwapens. Bij een ander kamp werden handgranaten gevonden. Ook leden van de motorclub Caloh Wagoh, eveneens veelal afkomstig van woonwagenkampen, figureerden volop in vuuurwapen- en liquidatiezaken.

De politie komt later met meer informatie.