Bewindsman: wet toeslagen op de schop

„Er is een nieuw boek nodig. Het huidige werkt niet. De menselijke maat is uit het oog verloren”, aldus de bewindsman. Hij wil overleg met de verantwoordelijke bewindslieden van Sociale Zaken.

Snel is verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die volgens hem met een „tunnelvisie” de regels over de toeslagen toepast. De staatssecretaris reageert daarmee op een spraakmakende affaire rond de kinderopvangtoeslag. Honderden gastouders raakten die toeslag kwijt omdat het leek dat zij fraudeerden.

In afwachting van een oplossing laat hij alvast de invordering stopzetten van wat teveel aan toeslagen zou zijn uitgekeerd. Voor later sluit hij een schadevergoeding of een andere tegemoetkoming niet uit.