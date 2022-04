Man die schoonvader doodstak krijgt alleen tbs

Het Openbaar Ministerie had eerder eveneens om tbs met dwang gevraagd, omdat deskundigen dit adviseerden. Volgens experts lijdt Van den D. aan meerdere psychische stoornissen die zijn „gedragskeuzes hebben beïnvloed.”

De rechters spraken in hun vonnis van een „verschrikkelijk drama” in het dorp, waarbij Van den D. „een doelbewust plan had om slachtoffers te maken.” Hoewel de nabestaanden vroegen om een lange celstraf, zagen de rechters daar van af. „De wet biedt hiervoor geen basis. Bij Van den D. zijn meerdere stoornissen vastgesteld waardoor de misdrijven hem niet kunnen worden toegerekend.”

Een langdurige behandeling in een kliniek voor zijn stoornissen noemden ze wel noodzakelijk, omdat de kans op herhaling groot is.

Van der D. stak schoonvader 42 keer

Van den D. trouwde begin 2021 met een dochter van Cijsouw, kort nadat ze elkaar leerden kennen via een datingsite. Zeven maanden later kondigde de vrouw aan dat ze van hem wilde scheiden en trok bij haar ouders in. Een gesprek over de afhandeling, waarbij Cijsouw en diens vrouw ook aanwezig waren, verliep grimmig.

Op 13 september wandelde Van den D. vanaf zijn woning in Middelburg naar de boerderij van zijn schoonouders. Na het horen van een preek en psalm tijdens een onlinekerkdienst een dag eerder, kreeg de Zeeuw naar eigen zeggen het idee van een „militaire missie voor God”, omdat echtscheiding volgens de kerk ongepast zou zijn.

Aanvankelijk wilde Van den D. behalve zijn schoonvader ook zijn schoonmoeder, zijn eigen vrouw, haar zus en diens drie kinderen om het leven brengen. Na het doodsteken van Cijsouw met 42 messteken, vluchtte zijn vrouw naar de badkamer en sloot zich op om 112 te bellen. Tevergeefs probeerde Van den D. de deur in te rammen. Toen gewapende agenten arriveerden, gaf hij zichzelf over.

Achteraf bleek ook de schoonmoeder op het nippertje ontsnapt. Zij vertrok op de fiets, terwijl Van den D. voor het erf stond te wachten. Door een onderweg opgelopen blessure, kon hij haar niet inhalen en stortte hij zich op Cijsouw.