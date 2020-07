Honderd jaar geleden juichte ons land nog om Van Heutsz

Van Heutsz in 1901 bij de slag bij Batoe Iliq Ⓒ Bronbeek

Amsterdam - ’De slachter van Atjeh’. Zo staat gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Jo van Heutsz in onze tijd bekend. Vorige maand bekladden activisten zijn monument. Maar tijdens zijn leven was de militair een nationale held. „Onze grootouders juichten hem toe toen hij in 1904 een toer door Nederland maakte”, vertelt zijn biograaf Vilan van de Loo.