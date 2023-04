Minister Yeşilgöz geschokt na incident in De Kuip

Kopieer naar clipboard

- Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeṣilgöz Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz heeft haar afschuw uitgesproken over de gebeurtenissen tijdens de have finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Het duel werd in de 62e minuut tijdelijk gestaakt nadat Davy Klaassen geraakt was door een aansteker en daarbij een hoofdwond opliep. De speler va Ajax bloedde flink.