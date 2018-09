Opinie: 'Herdenken kun je in elke kleur, in elk formaat en in elke uitvoering!'

Beentjes op het poefje

Er wordt dus gebeld door de kijker. Of het publiek ter plekke klaagt. Ik heb geprobeerd mij er een voorstelling van te maken. Dat je dus op 4 mei al vanaf half acht voor de tv zit, kop koffie gezet, beentjes lekker vooruit op het poefje voor de televisiestoel, kaakje erbij – een kletskop ofzo, gedachten bij hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en zijn gevallen. En dat je dan dus een in jouw ogen een te dikke erewacht ziet. Je veert overeind.

Respectloos

"Moet je die zien, die is dik", zeg je tegen je partner. Je partner knikt instemmend. "Nou. Baggervet. Respectloos zeg." Nu is het jouw beurt om hard te knikken, want je hebt bijval. "Nou hè? Ontzettend respectloos. Zou niet moeten mogen." Je zit met een onrust in je lijf de twee minuten stilte uit en dan spring je op om online op te zoeken of er misschien een klachtenlijn is, waar je met je bevindingen terecht kunt. Want je moet het kwijt. Het schuim staat inmiddels in je mondhoeken. "Hier hebben onze voorouders toch niet voor gevochten?", roep je nog. Je walgt ervan.

Het hele verhaal lees je nu op vrouw.nl: „Laten we de mensen die zich hier aan storen nou eens flink op hun plek zetten en niet de wat forse erewachten van hun plek weghalen. Het is te zot voor woorden.”