Datalek DUO: ’Burgerservicenummers op straat’

Door een fout bij de opmaak van brieven van de uitvoeringsdienst zijn de bsn’s zichtbaar geworden in het adresvenster van de enveloppe, blijkt volgens de krant uit een excuusbericht dat naar gedupeerden is gestuurd.

DUO onderzoekt of het wettelijk mogelijk is om de bsn’s in de toekomst helemaal uit brieven te halen om herhaling te voorkomen. Het datalek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Excuses

De fout deed zich voor bij de opmaak van brieven met jaaropgaven. Die waren bestemd voor ongeveer 1700 mensen die zich bezighielden met het opstellen, organiseren en uitvoeren van staatsexamens in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het lek kwam aan het licht, toen een ontvanger onlangs melding maakte bij DUO dat naast het adres en de naam ook het bsn zichtbaar was. Daarop is actie ondernomen en zijn alle klanten die mogelijk slachtoffer zijn geworden van de fout op de hoogte gesteld van het lek. Ook heeft DUO excuses aangeboden.

De uitvoeringsinstantie bevestigt dat er sprake is van een datalek, maar zegt dat het niet honderd procent zeker is vast te stellen dat bij alle 1700 mensen die de brief kregen deze fout is gemaakt.