CNN krijgt exclusief toegang Krijgsgevangen Russen vertellen over slechte moraal: ’Commandant was high op pillen’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Russische soldaten in een krijgsgevangenkamp nabij de Oekraïense stad Lviv.

AMSTERDAM - „Ik geef me over, ik geef me over”, riep Sergei nog, maar de Oekraïense soldaten verstonden hem niet en gooiden twee handgranaten in het schuttersputje waarin hij en twee andere Russische soldaten zich hadden verscholen. Hij overleefde het, de twee anderen niet. Zijn commandant was toen al gevlucht.