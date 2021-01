Automobilist keert midden op A27: ’112 bellen is veiliger’

De beelden, die Rijkswaterstaat gedeeld heeft op Twitter, laten zien hoe een witte auto van de linkerberm een draai maakt van 180 graden om vanaf de vluchtstrook aan de rechterkant de weg weer op te rijden. Dit terwijl andere weggebruikers voorbij zoeven. Hoe de automobilist in eerste instantie in de linkerberm terecht is gekomen, is onduidelijk.

„Keren op de snelweg is nooit een verstandige actie (112 bellen is veiliger)”, aldus Rijkswaterstaat. „Maar het is gelukkig goed afgelopen.”