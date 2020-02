Vrouw (25) blind na tatoeëren ogen

Na de sessie kreeg Aleksandra scherpe pijn in haar ogen, maar volgens de man was dit normaal en moest ze maar wat pijnstillers nemen. Ze volgde het advies op, maar de pijn bleef en uiteindelijk zag ze al snel met één oog niets meer. In het andere oog verslechtert het zicht ook al in snel tempo. Volgens doktoren is de schade onherstelbaar en zal het zicht in het nu nog werkende oog ook verdwijnen.

Piotr, de tattoo-artist, blijkt ernstige fouten gemaakt te hebben tijdens het zetten van de tatoeage. Zo gebruikte hij inkt die alleen geschikt is voor versieringen op het lichaam en die absoluut niet in contact mag komen met de ogen. Hij moet mogelijk drie jaar de cel in. Vooralsnog is zijn salon gewoon open.

Aleksandra is ondanks het feit dat ze blind is, positief. „Ik ga mezelf niet opsluiten in de kelder en depressief worden. Ik ben verdrietig geweest, maar het leven gaat door.”