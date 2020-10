Kamer eist inzage in uitkering Koningshuis

De Algemene Rekenkamer adviseerde eerder dit jaar om de hoogte van deze zogenaamde B-component van de uitkering iedere vijf jaar door te lichten. Premier Rutte had hier geen zin in, maar daar neemt D66 geen genoegen mee. Woensdagavond wil Kamerlid Joost Sneller bij het bespreken van de begroting van de Koning van het kabinet horen hoe de Kamerwens wordt uitgevoerd.

De toelage voor de koning is in 1970 vastgesteld. Sindsdien zijn er zaken toegevoegd maar ook verdwenen die van het budget voor personeel en materieel moeten worden betaald. Daardoor is niet duidelijk of de koning geld overhoudt of er op moet toeleggen. „Het is belangrijk dat daar naar wordt gekeken”, vindt Sneller.