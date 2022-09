Australische suikereekhoorn aangetroffen op straat in Purmerend

Daar zat het te eten van de vruchten van een struik in een tuin, aldus Mandy Langereis van de Dierenambulance. ,,Het diertje maakt het naar omstandigheden goed. Hij eet goed, maar hij heeft wel last van zijn pootje. Het is een oude breuk. Dat heelt niet zomaar, maar er valt mee te leven.’’

Het is de eerste keer dat de Waterlandse Dierenambulance deze zeldzame diersoort heeft aangetroffen, hoewel de medewerkers wel vaker exotische dieren heeft gevangen die als huisdier worden gehouden. ,,Bepaalde slangen en andere koudbloedige dieren. We hebben ook wel eens een stinkdier gehad, maar nooit een suikereekhoorn.’’

Het is nog niet bekend wie de eigenaar van het knaagdier is en hoe het in de Purmerendse straat is terechtgekomen. Langereis: ,,Het komt geregeld voor dat dieren van huis ontsnappen, maar het zou ook kunnen dat iemand hem heeft losgelaten.’’

De Dierenambulance weet nog niet wat er hierna met de suikereekhoorn gebeurt. ,,We zijn in contact met Stichting Aap, die biedt opvang aan. Verder kijken we nog hoe het juridisch zit: of het in beslag genomen moet worden of alleen in bewaring.’’

Zweven

Suikereekhoorns komen in het wild voor in Australië en delen van Zuidoost-Azië. Het zijn nachtdieren die gemiddeld rond de 20 centimeter lang worden. Opvallend aan de diertjes is dat ze huidplooien tussen hun voor- en achterpoten hebben, die ze kunnen gebruiken als een soort parachute om van tak naar tak te zweven.

Hoewel suikereekhoorns wilde dieren zijn, is het in Nederland op dit moment niet illegaal om de knaagdieren als huisdier te houden. Op Marktplaats zijn tientallen advertenties te vinden van gebruikers die suikereekhoorns, ook bekend onder hun Engelse naam ’sugar glider’, te koop aanbieden.

Vanaf 1 januari 2024 is het wel verboden om een suikereekhoorn als huisdier te hebben. Vanaf dan gelden de nieuwe regels voor het houden van niet tamme zoogdieren. Wie voor 2024 een suikereekhoorn heeft aangeschaft, mag die houden tot het moment dat het dier doodgaat, aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het dier loslaten in het wild is niet toegestaan.

Suikereekhoorns zijn geen geschikt huisdier, vindt Langereis. ,Zo’n dier hoort in de natuur thuis, niet in een kooitje.’’