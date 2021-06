Eerste officiële zomerse dag van 2021

De eerste dag met 25 graden of meer in De Bilt is ruim twee weken later dan gemiddeld. Vorig jaar steeg het kwik op 21 mei naar zomerse waarden en twee jaar terug was het, net als dit jaar, ook op 1 juni het geval.

Regionaal was al in maart sprake van de eerste zomerse dag, stelt Weeronline. Op 31 maart steeg het kwik in het Limburgse Arcen naar 26,1 graden. In Eindhoven werd het op de laatste dag van maart 25,3 graden en in het Limburgse Ell 25,2 graden.

Komende dagen

Ook woensdag blijft het zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken en in het uiterste zuiden neemt de kans op een bui toe. Donderdag blijft het vrij warm en benauwd met kans op stevige (onweers)buien. Ook vrijdag is er kans op enkele buien. Tijdens het weekend is het vaker droog bij 20-24 graden.