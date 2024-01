Stretchen voor het sporten en hardlopen funest voor je knieën: pas op voor deze fitnessmythes

Het nieuwe jaar is begonnen, en de goede voornemens zorgen in de eerste maand voor een ware ’januari stormloop’ in de sportscholen. Sporten is natuurlijk goed voor de gezondheid, mits het op de juiste manier gedaan wordt, maar de fitnesscultuur staat bol van de misvattingen. De sit-up bijvoorbeeld werd een tijdlang beschouwd als een standaard oefening om je core te verbeteren, terwijl later bekend werd dat deze oefening pijn in je onderrug kan verergeren. Voor wie van plan is om meer te gaan sporten in januari, hier enkele fitnessmythes op een rijtje.

© ANP / Cultura Images RF Beeld ter illustratie.