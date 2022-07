Het wordt flink warm: ’Mogelijk dinsdag zelfs 39 graden’

Zaterdagmorgen is het mild: met een temperatuur tot zo’n 22 graden is het goed te doen. Later op de dag kan de temperatuur stijgen tot zo’n 25 graden - dat is normaal voor de tijd van het jaar. De nacht van zaterdag op zondag kan zelfs wat koud worden: er wordt dan gerekend op 6 tot 10 graden.

Zon-dag

Zondagmorgen breekt er een zonovergoten dag aan. Het blijft droog en waait maar matig. Het wordt zo’n 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden van het land.

Ook maandag kunnen we er niet omheen en wordt het op veel plaatsen tropisch. Omdat de wind draait stijgen de temperaturen. Maandag al kan het tot wel 36 graden in het zuiden worden. In het noorden van het land stijgt het kwik tot zo’n 28-29 graden.

Heet, heter, heetst

Dinsdag wordt het warmst: de zon zal flink schijnen en de temperatuur stijgt tot zo’n 38 graden in het de zuidelijk gelegen provincies. Weeronline: „Mogelijk wordt het zelfs 39 graden.” Wederom blijft het in het noorden iets koeler, maar ook daar zal het flink zomers voelen met 31 graden.

Woensdags draait de wind weer en wordt het weer iets koeler: in het westen wordt het 27 tot 29 graden, landinwaarts stijgt het kwik nog naar tropische waarden van 30 tot 33 graden. De dagen daarna koelt het langzaam verder af en volgende week vrijdag is het 24 tot 29 graden.