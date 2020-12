Coalitie blokkeert komst Mona Keijzer na ophef horecanotitie

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA) na een corona-overleg. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - De coalitie blokkeert de komst van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) naar het coronadebat in de Tweede Kamer. De oppositie wil de CDA-bewindsvrouw spreken over de situatie in de horeca en de explosieve interne notitie over heropening van restaurants.