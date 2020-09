Zorgpersoneel en leraren krijgen voorrang bij coronatest

De maatregel is ’tijdelijk, maar zo lang als het nodig is’, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Niet iedereen die in de zorg of het onderwijs werkt, krijgt die speciale behandeling. De uitzondering geldt voor mensen die ’essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg’, schrijft de CDA-minister. Dat gaat niet alleen om de handen aan het bed, De Jonge benadrukt ook de voorrang voor laboratoriumpersoneel.

Bij de onderwijzers gaat het ook om een afgekaderde groep: leraren die op (speciale) basis- en middelbare scholen werken, kunnen zich met voorrang laten testen. Voor die groep is gekozen omdat de impact het grootst is als hun leerlingen thuis komen te zitten. Bij deze jongere leerlingen zorgt dat er in veel gevallen ook voor dat ouders niet naar hun werk kunnen.

Hoe de voorrangregeling er precies uit moet komen te zien, wordt de komende tijd door de regionale GGD’en uitgewerkt. Daaruit moet dan een ’eenvoudige procedure’ volgen waarmee de groepen zorg- en onderwijsmedewerkers zich kunnen aanmelden voor een voorrangstest.

Overbelast

De Jonge schetst in de brief een schrikwekkend beeld van de exploderende vraag naar testen. Waar het kabinet voor de zomer verkondigde dat iedereen met klachten zich kon laten testen, kunnen de GGD’en de toeloop nu de ’r’ nog maar net in de maand al niet meer aan. De testvraag is inmiddels opgelopen naar 36.800 per dag en dat is ’boven het huidige niveau van de duurzaam beschikbare testcapaciteit, en in het bijzonder de laboratoriumcapaciteit’, schrijft De Jonge.

Langdurig aan zo’n grote testvraag voldoen is volgens de minister ’niet mogelijk en verantwoord’. „Materialen raken op en mensen raken overbelast”, schetst De Jonge. „De stijging heeft tot gevolg dat de gemiddelde wachttijd voor het maken van een afspraak oploopt en in sommige situaties zelfs onacceptabel wordt.”

Vorige week zei De Jonge bij de coronapersconferentie al dat het ’piepen en kraken’ is bij het testen. En dat zal de komende weken ook nog wel het geval zijn. Eind september hoopt De Jonge genoeg materiaal en labcapaciteit te hebben voor 50.000 testen. „Als alles zich ontwikkelt volgens plan”, is daarbij de kanttekening van de minister die tijdens de coronacrisis nog wel eens een plan niet uit zag komen. Eind oktober hoopt hij dat de capaciteit op 70.000 testen per dag ligt.