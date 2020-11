Hond bijna maand op avontuur: ’Ze liep minstens 50 kilometer’

Dat vertelt bazin Roos tegen Omroep Brabant. Het dier werd zaterdagmiddag gevangen in Waalwijk, 40 kilometer ten westen van Oss.

De vierjarige hond Gloria kwam uit Cyprus, waar ze maanden had rondgezworven. Via Marktplaats vond de zoon van Roos, van beroep dierenarts, een advertentie. Toen de hond in Brabant aankwam, ging ze er al vrij snel vandoor. „Op Cyprus ging ze vaak naar dezelfde voerplek”, aldus Roos. Diezelfde situatie probeerde men daarom na te bootsen. „We hebben een voederplek gemaakt waar een vangkooi met eten is gezet. Daar liep ze vandaag in.”

Rust

Per dierenambulance werd Gloria uiteindelijk naar huis gebracht. Het dier heeft volgens Roos de tijd nodig om tot rust te komen. „Ze ruikt nu aan alles en moet haar plekje nog vinden.”