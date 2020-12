België weert vliegtuigen en treinen uit Verenigd Koninkrijk

Premier Alexander De Croo heeft de maatregelen genomen om verdere verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen. De variant die in Engeland om zich heen grijpt is waarschijnlijk veel besmettelijker dan eerdere versies van het virus.

In isolatie

De Belgische maatregel geldt voorlopig slechts een etmaal. In die tijd bespreken wetenschappers en de regering de stand van zaken. „Er zijn nog heel veel vragen. We hebben daarover nog geen sluitend antwoord”, aldus De Croo. Mensen die zondag aankomen in België moeten in quarantaine, meldt de VRT. „België is intussen ook in overleg met Frankrijk, om toe te zien op het grensverkeer. In afwachting van het resultaat daarvan komen ook daar extra controles”, aldus de Vlaamse publieke omroep.

De Duitse regering overweegt ook een inreisverbod voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, zei een bron rond de regering zondag. Mogelijk gaat Duitsland ook vluchten uit Zuid-Afrika weren vanwege de coronarisico’s.