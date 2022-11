Staatsbosbeheer moet 1600 herten schieten in Oostvaardersplassen

In oktober zijn de jaarlijkse tellingen van wild in het natuurgebied gehouden. Daaruit bleek dat er 2100 edelherten rondlopen, die merendeels in uitstekende conditie zijn. Als het flink koud wordt lopen de herten in groepen bij elkaar en is het makkelijker om ze te schieten. Als het net als vorig jaar een zachte winter wordt, zal het streefaantal niet worden gehaald, verwacht Staatsbosbeheer. Onlangs zijn al extra maatregelen genomen om meer afschot te realiseren, zoals het plaatsen van boomstronken waarachter jagers zich kunnen verstoppen. Staatsbosbeheer gaat ook lokvoer strooien. Vorig jaar werden er maar 157 herten gedood.

Er lopen ongeveer vierhonderd heckrunderen in het natuurgebied. Dat betekent dat er honderd dieren geschoten gaan worden. Er zijn ook te veel konikpaarden. Staatsbosbeheer probeert de paarden steeds te herplaatsen in andere natuurreservaten in Europa. Maar als daar geen plek is, moeten tussen de dertig en vijftig dieren afgevoerd worden naar het slachthuis.

Schade

De maximale aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn vastgesteld, nadat in de winter van 2017/2018 bleek dat er veel te veel dieren in het gebied rondliepen. Voor die grote aantallen was onvoldoende voedsel en het natuurgebied, tevens Europees vogelreservaat, liep er ook schade door op. Er mogen nu ongeveer 1100 grazers rondlopen.