Besmettingen onder Marokko-gangers vliegen omhoog: ’Je moet oppassen’

Reizen

IJslands hotel zoekt fotograaf die het noorderlicht wil vastleggen (in ruil voor een gratis verblijf)

Een hotel in IJsland is op zoek naar een fotograaf (of fotografe) die een maand lang zijn of haar best wil doen om het noorderlicht vast te leggen. De fotograaf mag in ruil daarvoor gratis in het hotel overnachten.