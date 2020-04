Meisje (6) zwaargewond na aanrijding met vuilniswagen

Een politiewoordvoerder laat weten dat het kind met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar kwam uiteindelijk niet ter plaatse. Over de precieze aard van de verwondingen werden geen nadere mededelingen gedaan maar de politiewoordvoerder schat de situatie wel ernstig in.

Veel spelende kinderen

Het Molenbochtpleintje ligt in een kinderrijke buurt. Het is een rond, groen pleintje met daaromheen onder meer herenhuizen en jaren ’30-woningen. Er wordt veel gespeeld door de jeugd uit de buurt. Het gewond geraakte meisje werd aangereden tijdens het steppen. Buurtbewoners zoeken steun bij elkaar in een poging hetgeen zij gezien hebben een plaatsje te geven. Zij krijgen net zoals familie en de direct betrokken politiemedewerkers slachtofferhulp aangeboden.

Op de plaats van het ongeval ligt het stepje met de rode handvatten op de stoep. Buurtbewoners die het ongeluk zagen gebeuren en eerste hulp verleenden, willen niets kwijt over wat er precies gebeurd is. Ook de berustend reagerende bijrijder van de vuilniswagen van het Brabants Afval Team (BAT) wil niets zeggen.

’Ik heb het echt niet gezien’

Tegen 13.00 uur werd de vuilniswagen voor technisch onderzoek weer verplaatst naar de plek van het ongeval. De chauffeur deed op dat moment ter plekke nogmaals zijn verhaal tegen de politie. De bestuurder van de vuilniswagen is niet aangehouden.

"Als ik het zie dan zie ik het. Maar ik heb het echt niet gezien"

Vanachter het politielint waren flarden van dat gesprek te horen. De relatief kalm ogende chauffeur hief zijn armen te hemel ten teken van het feit dat hij ook niet begrijpt hoe dit kon gebeuren en zegt: „Als ik het zie dan zie ik het. Maar ik heb het echt niet gezien.”

’Ze schieten alle kanten op’

Een omwonende stapt met zijn zoontje in zijn geparkeerde auto. Hij draait zijn raampje open en spreekt in het Engels zijn verbijstering uit over het ongeval: „Er spelen hier veel kinderen. Zeker als het zo’n lekker weer is. De mijne ook. Maar ze schieten alle kanten op. Je moet dus altijd goed opletten met de auto. Verschrikkelijk wat er nu is gebeurd. Je moet er niet aan denken dat zoiets je eigen kind overkomt. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het goed komt met dit kindje.”