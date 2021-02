Vrijspraak in slepende zedenzaak Cheider-school

De zaak veroorzaakte na de eerste melding in 2012 veel ophef rond de school, ook omdat ouders klaagden dat de schoolleiding de zaak in de doofpot had willen stoppen.

De rechter veroordeelde Ephraim S. eerder tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk vanwege ontucht. Ook voor de rechtbank bestond er echter twijfel over het bewijs. Sommige kinderen kwamen pas later met hun verklaringen en mogelijk waren ze ondertussen beïnvloed door verontruste ouders. De rechter achtte ontucht bij één van de vijf kinderen wel bewezen.

Bekijk ook: Deze gesloten club beveiligt Joods Nederland

In hoger beroep gaat de aanklacht van het Openbaar Ministerie helemaal onderuit. De getuigenis van het vijfde kind is wel authentiek, zegt het Hof, maar er is geen bewijs dat de docent het geslachtsdeel van het kind zou hebben betast. Wel vast staat dat de docent nek en schouders van het kind masseerde. Maar, ’hoe ongepast ook’, het Hof vindt dat strafrechtelijk niet aan te merken als ontucht.

Het Hof wijst erop dat in zedenzaken meestal gebrek is aan bewijs dat het verhaal van het slachtoffer ondersteunt. Het is dan het woord van de verdachte tegen dat van het slachtoffer. Vrijspraak is dan de enige optie. „Al het bewijsmateriaal is uiteindelijk terug te voeren op één kind”, zegt advocaat Geert-Jan Knoops. „En de wet verbiedt dat iemand op één verklaring wordt veroordeeld.”

Nadat de verhalen van kinderen naar buiten kwamen, werd de docent geschorst vanwege ’ongepast grensoverschrijdend gedrag’. Hij vertrok toen naar Israël. Ouders beschouwden dat als een vlucht. Ephraïm S. werd uiteindelijk uitgeleverd. Hij gaf toe dat hij leerlingen had aangeraakt, maar hij beschouwde de ’kneepjes’ enkel als een manier om ze bij de les en in het gareel te houden. Hij ontkende leerlingen intiem te hebben betast.

Een moeder signaleerde hoe het gedrag van haar zoon na een half jaar op de Cheiderschool veranderde. „Huilen, stotteren, bedplassen en zich schamen voor zijn naaktheid.”

Ephraïm S. en zijn familie zijn ’bijna euforisch’ over de uitspraak van het Hof, zegt Knoops. Hij voerde met zijn echtgenote Carry Knoops-Hamburger en met Joske de Koning jarenlang de verdediging van de verdachte. Knoops noemt het een ’unieke zaak’ vanwege de lange duur, de hoog oplopende emoties, de bijzondere en gesloten gemeenschap waar het zich afspeelde. „En de bijzondere dynamiek die zich daar voordeed.”

Ephraïm S. wil ondanks de vrijspraak toch niet meer terugkeren als docent, omdat hij zich gestigmatiseerd voelt. „Hij vond het vreselijk dat hij in eerste instantie een soort beroepsverbod had gekregen”, zegt Knoops. „Deze zaak heeft acht jaar lang zijn leven op z’n kop gezet.”

Behalve de ouders bemoeide ook de Onderwijsinspectie zich met de zaak. Die meende dat de schoolleiding aangifte had ontraden en niet meewerkte. „Na deze uitspraak kun je niet zeggen dat de school enige blaam treft’’, zegt Knoops. ,,Ik hoop dat nu ook een streep gaat door de discussie over de rol van de school.”

Advocaat De Boer van de slachtoffers hoopt en verwacht dat het OM cassatie instelt.