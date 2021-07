Aanslagpleger Saleh A. vreest tbs: ’Verkapte levenslang’

Buitenland

Complotdenker Micha Kat opgepakt in Noord-Ierland

De gezochte complotdenker Micha Kat, die onder meer opruiende en bedreigende filmpjes maakte gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is woensdag opgepakt in Noord-Ierland. Dat is gebeurd op grond van een Europees aanhoudingsbevel, zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag.