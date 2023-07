Dramatische dood twee scholieren leidt tot exodus Grieks eiland

In korte tijd viel een 18-jarige student van een klif en kwam om het leven. Een andere leeftijdsgenoot zakte ineen en overleed. Beide waren studenten van een katholieke school in Ierland.

Andrew O'Donnell kwam om het leven toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in alle vroegte na een avondje stappen in Hora onderweg naar zijn hotel liep en van een klif viel. Waarschijnlijk had hij een verkeerde afslag genomen. Andrew werd als vermist opgegeven en na een korte zoektocht zondagochtend gevonden.

Hartproblemen

Toen zijn vriend Max Wall het nieuws hoorde, wilde hij direct naar huis. Max werd onwel op het moment dat hij op de veerboot naar het vasteland stond te wachten en overleed eveneens. Volgens lokale media had Max al hartproblemen. Hij zou drie jaar geleden aan zijn hart zijn geopereerd.

De rest van de getraumatiseerde scholieren van het St Michael's College in Dublin wil nu direct naar huis. Volgens schooldirecteur Tim Kelleher zijn er nog 69 leerlingen op het Griekse eiland. Het nieuws verspreidde zich al snel onder andere Ierse jongeren die nu ook naar huis willen.

De lichamen van Andrew en Max worden eerst nog naar Athene gebracht voor de definitieve vaststelling van de doodsoorzaak. Dat onderzoek is woensdag. De politie Dublin heeft twee agenten naar Griekenland gestuurd om te assisteren bij het onderzoek. Alle partijen benadrukken dat er geen sprake is van een misdrijf.

De school in Dublin heeft een condoleance register geopend. Voor de hekken van het gebouw worden masaal bloemen gelegd. Schooldirecteur Kelleher tegen de Irish Examiner: „Dit is de nachtmerrie voor elke ouder.”

Party-eiland

Ios staat sinds de jaren zestig bekend als een van de hippie eilanden van Griekenland. De laatste jaren is het steeds meer in trek bij Ierse toeristen.

Het eiland waar 2000 mensen wonen meet slechts tien bij achttien kilometer en is beroemd vanwege de 365 kerken. De twee bars van Ierse eigenaren op het eiland waren uit respect voor de jongens gesloten.