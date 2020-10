Maxime Verhagen: ’Dit kabinet regeert niet, maar reageert’

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, heeft altijd een doel voor ogen: resultaat boeken. Ⓒ Rene BOUWMAN

Den Haag - Maxime Verhagen (CDA) zat 26 jaar in de politiek en was mede-grondlegger van het eerste kabinet Rutte, dat deze week precies tien jaar geleden aantrad. Hij was er vicepremier van, maar zijn mooiste tijd was als fractieleider tijdens drie kabinetten-Balkenende. Een gesprek over de verharding in Den Haag, zijn politieke avontuur met de PVV en waarom het huidige kabinet er niet in slaagt nijpende problemen aan te pakken.