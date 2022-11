Vier nonnen in Italië opgepakt voor geweld tegen kinderen

Het onderzoek kwam op gang nadat een filmpje opdook waarop te zien is hoe een van de nonnen een klap geeft aan een 4-jarig jongetje en hem aan zijn haar trekt terwijl anderen toekijken. Zijn 8-jarige broertje probeerde in te grijpen, maar de non sloeg hem een bloedneus. Onderzoekers hebben ook andere gevallen van mishandeling ontdekt, zoals slaan met slippers op de nek of hand.

In de instelling op het eiland voor de kust van Napels verblijven minderjarigen in afwachting van pleegzorg of adoptie. Een van de vier nonnen is vastgezet, de andere drie zijn voorlopig niet meer welkom in de regio Campanië, waar Ischia onder valt.