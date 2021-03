EU op matje in Londen in rel om export vaccins

„De Britse regering heeft niet één keer de uitvoer van eender welk Covid-19-vaccin geblokkeerd”, verklaarde een woordvoerder van Downing Street dinsdagavond. Alle verwijzingen naar een Brits exportverbod of andere beperkingen op vaccins zijn volgens Londen totaal uit de lucht gegrepen. Die boodschap heeft minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab ook overgemaakt in een brief aan Michel, klonk het.

Michel ’geschokt’

Michel had eerder op de dag in een nieuwsbrief meegedeeld dat hij „geschokt” was over de aantijgingen van vaccin-nationalisme die Europa moet slikken na de invoering van een mechanisme om de export van vaccins te controleren. In het kader van dat mechanisme heeft Italië vorige week voor het eerst de uitvoer van vaccins van AstraZeneca naar Australië tegengehouden. Dat stuitte op kritiek uit Londen.

Het mechanisme is enkel ingevoerd om te verhinderen dat producenten vaccins uitvoeren naar rijke landen terwijl ze aan Europa niet leveren wat was beloofd, legde Michel uit. De EU is nooit gestopt met exporteren, betoogde de Europese Raadsvoorzitter, die onder meer aanstipte dat de meeste vaccins voor de succesvolle campagne in Israël vanuit België zijn verzonden.

Michel zette het Europese beleid af tegen dat van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zij hebben „een totaal verbod ingevoerd op de export van vaccins of bestanddelen van vaccins die op hun grondgebied worden geproduceerd”, stelde de Belgische oud-premier.

Reactie: ’Onrechtstreekse belemmering’

In een latere reactie op Twitter suggereerde Michel dat de export ook onrechtstreeks belemmerd kan worden. „Blij indien de Britse reactie tot meer transparantie en verhoogde export naar de EU en derde landen leidt”, reageerde hij. „Er zijn verscheidene manieren om verboden of beperkingen op vaccins/medicijnen op te leggen.”

Het is niet voor het eerst dat de Britten en Europeanen de degens kruisen. Vooral rond het AstraZeneca-vaccin bestaat veel tumult; het bedrijf leverde de Britten eerder, naar eigen zeggen vanwege contractuele zaken, maar al snel lekte uit dat juist Europa eerder een contract had getekend. AstraZeneca beroept zich op andere afspraken.

Ondertussen kampt Europa met een vertrouwenscrisis. De AstraZeneca-vaccins blijven massaal op de plank liggen in bepaalde lidstaten omdat mensen liever een ander vaccin nemen, berichtte The Guardian.