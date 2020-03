Nederland staat weer op voor de zorg

Misschien wel het meest opzienbarende bericht komt uit Limburg. Daar hadden de VieCuri-ziekenhuizen in Venlo en Venray mensen opgeroepen om zich te melden als vrijwilliger. Na minder dan 24 uur hebben zich ruim 1750 mensen (!) gemeld.

De aspirant-vrijwilligers zijn op dit moment niet allemaal nodig, maar als het aantal coronapatiënten in de regio piekt (over ongeveer twee weken, naar verwachting), is dat anders, stelt voorzitter van de raad van bestuur Ankie van Rossum tegen De Limburger.

Bijna de helft van de mensen die zich hebben gemeld, heeft geen zorgachtergrond, maar kan wel op de achtergrond hand-en-spandiensten verrichten. Er zijn 385 mensen met een zorgachtergrond die zich hebben gemeld, onder wie een aantal ’zeer deskundige’ potentiële hulpkrachten.

De hulp komt gelegen. Bij VieCuri zijn donderdagmiddag 31 bevestigde coronapatiënten opgenomen. Zes van hen liggen aan de beademing.

Elders in het land werden zorgmedewerkers bedolven onder de cadeaus. Personeel van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG is er blij mee. „Bloemen, chocola, pizza's en kaartjes, van alles wordt er opgestuurd. Het is hartverwarmend”, zegt een woordvoerder tegen AT5.

De steun gaat zelfs verder. „Huizen die leegstaan en zelfs hele hotels krijgen we aangeboden om zorgpersoneel tijdelijk in te huisvesten.” Het ziekenhuis maakt nu een inventarisatie van wat nodig is. Hoe goedbedoeld ook; niet ieder presentje kan worden aangenomen. „Het op- en uitbouwen van onze capaciteit is onze hoogste prioriteit. Het puzzelen met wat we allemaal aangeboden krijgen neemt veel tijd in beslag, en moet niet ten koste gaan van die prioriteit. Maar het doet ons allemaal erg goed.”

Ook de locale politiek laat zich van zijn beste kant zien: zorgpersoneel mag vanaf nu gratis parkeren in Amsterdam. „Openbaar vervoer is beperkt. Het college heeft daarom besloten aan medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en GGD een gratis parkeervergunning te verstrekken”, schrijft het stadsbestuur.

Gratis pizza’s en maaltijden van lokale ondernemers

Ook elders in het land werden zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Artsen en verplegers van het Flevoziekenhuis in Almere kregen gratis pizza. Ook zijn er net als elders in Nederland gratis bloemen voor de zorg. Telers kunnen ze niet exporteren – maar hebben zo toch een goede bestemming. ’In totaal krijgen 13.000 zorgmedewerkers in onze provincie bloemen’, meldt Omroep Flevoland.

Een andere kweker bracht een hart van rode rozen naar het Erasmus MC.

Verder kregen ook verpleegkundigen en verzorgenden van Pantein in het Land van Cuijk, Brabant, gratis pizza. Bezorgers reden af en aan naar onder meer Overloon, Haps, Sint-Anthonis, Wanroij, Gennep, Boxmeer en Cuijk, meldde Omroep Gelderland. Iets zuidelijker, in Weert, kregen medewerkers van het ziekenhuis SJG een gratis maaltijd. Verschillende ondernemers hadden de handen ineen geslagen.

